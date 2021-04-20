В МВД обнародовали скриншот поста белгородца о бомбе на митинге

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RT
В УМВД по Белгородской области подтвердили, что в переписке 48-летнего жителя Белгорода, чей пост о «бомбе» на митинге 23 января послужил причиной возбуждения уголовного дела, речь действительно шла о противоправных действиях и жертвах. В ответ на запрос RT ведомство предоставило скриншот поста, из которого следует, что слово «бомба» не употреблялось в иносказательном значении, на чём настаивают сторонники подозреваемого.
В МВД обнародовали скриншот поста белгородца о бомбе на митинге
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

В УМВД по Белгородской области RT подтвердили, что в переписке мужчины, заявившего о «бомбе» на митинге 23 января, речь действительно шла о возможном преступлении, а также предупреждалось, что происшествие приведёт к жертвам.

Ранее в СМИ появились сообщения, что пользователя подозревают в заведомо ложном сообщении о теракте из-за фразы «Это бомба!», якобы использованной в иносказательном смысле и не указывающей на возможное преступление.

С просьбой прояснить ситуацию редакция RT обратилась в министерство.

    В ответ на запрос редакции ведомство предоставило скриншот поста:

    • RT

    «На митинге будет заложена бомба, будет много жертв», — говорится в сообщении.

    В УМВД России по Белгородской области RT также подтвердили, что пост был опубликован и обнаружен ещё в январе. По словам начальника отдела информации и общественных связей областного УМВД Алексея Гончарюка, публикация была выявлена в ходе мониторинга интернета. По данному факту санкционировали проверку, а затем возбудили уголовное дело. 

    Позже оперативники разыскали пользователя, им оказался 48-летний мужчина.

    «В отношении него СУ МВД по городу Белгород возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое в отношении объектов социальной инфраструктуры). Проводится предварительное расследование», — добавил Гончарюк.  

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