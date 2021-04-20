Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса в ЦУМе и ещё двух ТЦ

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, где и когда можно пройти бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«Уже с 21 апреля сделать прививку против COVID-19 можно будет в ЦУМе», — цитирует РИА Новости заявление Раковой.

Она добавила, что, помимо ЦУМа, вакцинация запустится ещё в двух торговых центрах: «Шангал» (м. «Новогиреево») и «XL Дмитровка» (м. «Селигерская»).

Процедура будет проводиться бесплатно и без предварительной записи.

В настоящее время пройти вакцинацию против коронавируса можно по записи в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Также можно привиться в частных медицинских клиниках.

16 апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что количество вакцинированных от коронавируса в России превышает 8 млн.