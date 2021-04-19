Онищенко дал рекомендации по летнему отдыху

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Депутат Государственной думы, академик РАН Геннадий Онищенко дал рекомендации по летнему отдыху.
Онищенко дал рекомендации по летнему отдыху
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он призвал россиян обязательно позволить себе отдых в этом сезоне — на российском побережье.

«В этом году мы все должны максимально пропагандировать отдых, потому что целый год всё общество находилось в состоянии хронического стресса», — сказал Онищенко.

Обязательным условием для поездки он назвал вакцинацию от COVID-19.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на внутреннем рынке.

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