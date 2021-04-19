Депутат Госдумы оценил состояние дорожной сети в России

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Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков оценил состояние дорожной сети в России.
Депутат Госдумы оценил состояние дорожной сети в России
  • РИА Новости

«У нас чуть больше миллиона километров автомобильных дорог, а требуется ещё примерно столько же. То есть мы имеем 50% от того, что должно быть», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, по меньшей мере 40 тыс. населённых пунктов не имеют дорог с твёрдым покрытием.

Как отметил Лысаков, средний процент причин ДТП — это плохое дорожное полотно.

«Нет освещения, выбоины, колдобины, ямы и так далее — порядка 20%, официальная статистика», — уточнил депутат.

Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье в 2021 году планируют провести работы на 52 дорожных объектах, 98,8 км дорог отремонтируют, 8,8 км — построят и реконструируют.

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