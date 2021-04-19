Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на отдых внутри России

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Президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, председатель попечительского совета федерального проекта «Гостеприимная Россия» Олег Алексеев прокомментировал ситуацию с ценами на отдых внутри страны.
Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на отдых внутри России
  • © Игорь Иванко
  • АГН «Москва»

«Это было и в прошлом году, и в этом. Естественно, что бизнес реагирует. Ведь любые объекты размещения имеют ограниченные возможности принимать гостей, у каждого есть конечное число мест и номеров. Естественно, при увеличении спроса они поднимают цену», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По его словам, такое можно наблюдать повсюду на юге страны — от небольших до крупных отелей.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса.

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