Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на отдых внутри России

Президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, председатель попечительского совета федерального проекта «Гостеприимная Россия» Олег Алексеев прокомментировал ситуацию с ценами на отдых внутри страны.

«Это было и в прошлом году, и в этом. Естественно, что бизнес реагирует. Ведь любые объекты размещения имеют ограниченные возможности принимать гостей, у каждого есть конечное число мест и номеров. Естественно, при увеличении спроса они поднимают цену», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По его словам, такое можно наблюдать повсюду на юге страны — от небольших до крупных отелей.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса.