В Тюменской области ввели особый противопожарный режим

Власти Тюменской области ввели с 19 апреля особый противопожарный режим в регионе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

«С 19 апреля в Тюменской области введён особый противопожарный режим», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

Сообщается, что гражданам запрещается посещать леса в период с 20 апреля по 10 мая, разводить костры, сжигать ТБО, траву и мусор на территориях садоводческих и огороднических товариществ, готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с использованием мангалов.

Ранее начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с лесными пожарами.