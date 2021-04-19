В Тюменской области ввели особый противопожарный режим
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«С 19 апреля в Тюменской области введён особый противопожарный режим», — говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.
Сообщается, что гражданам запрещается посещать леса в период с 20 апреля по 10 мая, разводить костры, сжигать ТБО, траву и мусор на территориях садоводческих и огороднических товариществ, готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с использованием мангалов.
Ранее начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с лесными пожарами.