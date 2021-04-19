В Крыму вынесли приговор обвиняемому в убийстве пятилетней падчерицы

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Верховный суд Республики Крым признал гражданина Украины Александра Пилипенко виновным в убийстве пятилетней падчерицы Дарьи. Мужчина приговорён к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима.
В Крыму вынесли приговор обвиняемому в убийстве пятилетней падчерицы
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Об этом сообщает «Крым 24».

Мужчина также должен возместить моральный ущерб в размере 7 млн рублей.

Обвинение Пилипенко выдвигали по статьям об убийстве и насильственных действиях сексуального характера. Преступление было совершено в 2019 году.

Чтобы скрыться от правосудия, мужчина сначала попытался выехать из Крыма на Украину, но его не пропустили пограничники. Тогда он написал заявление в полицию о пропаже ребёнка. Ещё через некоторое время Пилипенко признался в совершении преступления.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Благовещенске завели уголовное дело против отца, подозреваемого в истязании детей.

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