Воробьёв дал поручение подготовить детские лагеря к летнему сезону

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил подготовить летние учреждения для детского отдыха к открытию сезона и рассказать жителям, как они работают.

Об этом сообщает телеканал «360».

Глава региона отметил, что в настоящее время большинство стран для отдыха закрыты.

«Я ставил задачу чётко подготовить и рассказать, как работают эти лагеря, чтобы семьи смогли обсудить и принять решение о том, в какое из мест можно отправить своего ребёнка. Их у нас около 500. Это и школьные летние лагеря, и обособленные, и частные, и государственные, и ведомственные. Все они должны соответствовать стандарту», — отметил губернатор.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в Петербурге с 19 апреля начнут выдавать сертификаты на оплату летнего отдыха детей.