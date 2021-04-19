Воробьёв дал поручение подготовить детские лагеря к летнему сезону
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Об этом сообщает телеканал «360».
Глава региона отметил, что в настоящее время большинство стран для отдыха закрыты.
«Я ставил задачу чётко подготовить и рассказать, как работают эти лагеря, чтобы семьи смогли обсудить и принять решение о том, в какое из мест можно отправить своего ребёнка. Их у нас около 500. Это и школьные летние лагеря, и обособленные, и частные, и государственные, и ведомственные. Все они должны соответствовать стандарту», — отметил губернатор.
Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в Петербурге с 19 апреля начнут выдавать сертификаты на оплату летнего отдыха детей.