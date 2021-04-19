В Подмосковье запустили сайт-поисковик детских лагерей

Зампред правительства Московской области Ольга Забралова на совещании с губернатором региона Андреем Воробьёвым сообщила, что в Подмосковье запустили сайт camp.mosreg.ru по поиску лагерей для детского отдыха.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Выбрать лагерь можно по городскому округу. Рядом с каждым лагерем указано количество звёзд — это рейтинг. Его мы составили не сами, а с помощью «Яндекса», чтобы понимать, что эти оценки объективны. Это родители по прошлым годам выставляли баллы», — рассказала Забралова.

Воробьёв поручил ещё раз протестировать поисковик, чтобы у людей не возникало проблем в работе с ним.

Планируется, что за лето лагеря Московской области примут как минимум 300 тыс. детей из региона и ещё столько же приезжих. Зампред отметила, что это тяжёлая ответственность, но власти готовы к этому.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в Петербурге с 19 апреля начнут выдавать сертификаты на оплату летнего отдыха детей.