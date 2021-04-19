Эксперт рассказала об альтернативах Турции среди внутрироссийских направлений

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Руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова рассказала об альтернативах Турции среди внутрироссийских направлений.
Эксперт рассказала об альтернативах Турции среди внутрироссийских направлений
  • © РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что лучшей альтернативой в аналогичном ценовом сегменте с середины апреля по конец мая станет отдых на курортах Крыма и Краснодарского края.

Как считает Шелехова, для более активного отдыха можно рассмотреть поездку в Дагестан, на Алтай или Байкал.

Альтернативой может быть отдых и в крупных городах, к примеру в Казани или Калининграде.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса.

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