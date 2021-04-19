На Ставрополье рассказали о финансировании нацпроектов
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Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора края Владимира Владимирова.
По его словам, финансирование национальных проектов на Ставрополье в 2021 году увеличилось на 3,2 млрд рублей благодаря дополнительным средствам из федерального бюджета и софинансированию из региональной казны.
Всего в этом году на мероприятия нацпроектов потратят 19,7 млрд рублей.
Уточняется, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на Ставрополье поступило 27 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов из запланированных 37. Они должны заменить жителям сельской местности полноценные больницы.
Как ранее сообщало RIA56, в Оренбургской области на реализацию нацпроектов выделили 18,7 млрд рублей.