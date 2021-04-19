Глава Башкирии призвал решить вопрос организации парковок в Уфе

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Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании обратил внимание на проблему парковок в столице республики.
Глава Башкирии призвал решить вопрос организации парковок в Уфе
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Об этом сообщает mkset.ru.

«Третий раз сегодня делаю замечание Владимиру Спеле (председатель государственного комитета Республики Башкортостан по делам юстиции. — RT). Нормально я просил организовать его работу по Уфе по нормальной парковке. Когда-то, год назад или два, мы работали, он быстро это организовал. Сейчас до сих пор безобразно паркуются. Я прошу наладить эту работу, в том числе организовать административные комиссии методически и организационно», — отметил Хабиров.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в Санкт-Петербурге рассказали о планах по созданию платных парковок на 2,9 тыс. мест в исторической части города.

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