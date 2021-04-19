В правительстве Волгоградской области обсудили комплекс противопожарных мер

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обратил внимание на осложнение пожароопасной обстановки в регионе. На оперативном совещании он дал в связи с этим ряд дополнительных поручений.
В правительстве Волгоградской области обсудили комплекс противопожарных мер
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Об этом пишет сайт Novostivolgograda.

В текущем году уже произошло более 1,5 тыс. пожаров в Волгоградской области, при этом зафиксирован рост ландшафтных возгораний.

Глава региона поручил профильным органам исполнительной власти во взаимодействии с сотрудниками МЧС проводить постоянный мониторинг пожароопасной обстановки и реагировать на возгорания незамедлительно.

Планируется открыть 16 новых подразделений областной противопожарной службы, что позволит защитить область от пожаров на 94%.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, власти Челябинской области прокомментировали ситуацию с лесными пожарами.

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