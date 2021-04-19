Власти Крыма сообщили, что Симферопольское водохранилище заполнено на 7%

Заместитель председателя Совета министров Крыма Светлана Маслова рассказала о заполняемости водой Симферопольского водохранилища.

Об этом сообщает «Крым 24».

«На сегодняшний день объём воды в Симферопольском водохранилище от полезного составляет 7%. Аянское водохранилище на 86% считается самым наполненным», — сказала Светлана Маслова.

Она уточнила, что при сохранении существующих притоков и ограниченном водозаборе накоплено воды на восемь месяцев.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», власти Крыма заявили об изменении графика подачи воды в регионе с 10 апреля.