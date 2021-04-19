Власти Крыма сообщили, что Симферопольское водохранилище заполнено на 7%
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Об этом сообщает «Крым 24».
«На сегодняшний день объём воды в Симферопольском водохранилище от полезного составляет 7%. Аянское водохранилище на 86% считается самым наполненным», — сказала Светлана Маслова.
Она уточнила, что при сохранении существующих притоков и ограниченном водозаборе накоплено воды на восемь месяцев.
Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», власти Крыма заявили об изменении графика подачи воды в регионе с 10 апреля.