Власти Крыма сообщили, что Симферопольское водохранилище заполнено на 7%

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Заместитель председателя Совета министров Крыма Светлана Маслова рассказала о заполняемости водой Симферопольского водохранилища.
Власти Крыма сообщили, что Симферопольское водохранилище заполнено на 7%
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщает «Крым 24».

«На сегодняшний день объём воды в Симферопольском водохранилище от полезного составляет 7%. Аянское водохранилище на 86% считается самым наполненным», — сказала Светлана Маслова.

Она уточнила, что при сохранении существующих притоков и ограниченном водозаборе накоплено воды на восемь месяцев.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», власти Крыма заявили об изменении графика подачи воды в регионе с 10 апреля.

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