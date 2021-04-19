В Удмуртии объявили о начале пожароопасного сезона

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В понедельник, 19 апреля, в Удмуртии вступил в силу приказ Минприроды о начале пожароопасного сезона в лесах региона.
В Удмуртии объявили о начале пожароопасного сезона
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Запрещается разводить костры в лесах, бросать непотушенные окурки и стекло, применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, оставлять пропитанные горючими веществами материалы, выполнять работы с открытым огнём на торфяниках, напоминают в ведомстве.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, власти Челябинской области прокомментировали ситуацию с лесными пожарами.

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