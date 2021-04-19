В Тюменской области рассказали о работе спасателей по тушению лесных пожаров

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В пресс-службе управления МЧС по Тюменской области сообщили, что спасатели 60 раз выезжали на тушение травы 17 и 18 апреля.
В Тюменской области рассказали о работе спасателей по тушению лесных пожаров
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Об этом пишет nashgorod.ru.

Кроме того, порядка 19 раз сотрудники МЧС выезжали на вызовы, связанные с горением мусора возле населённых пунктов, садовых сообществ и автомобильных дорог.

«Некоторые пожары вызвали беспокойство у местных жителей. Например, из-за возгораний Ишим окутал смог на несколько дней. Однако на данный момент все пожары ликвидированы», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, власти Челябинской области прокомментировали ситуацию с лесными пожарами.

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