Опрос показал, представителей каких профессий россияне считают наиболее грамотными

Аналитики исследовательского холдинга «Ромир» провели исследование и выяснили, у представителей каких профессий, по мнению россиян, самая высокая грамотность.

Как сообщает газета «Известия», в исследовании приняли участие 1,5 тыс. человек со всех федеральных округов.

За учителей проголосовали 70% респондентов. Более половины опрошенных (52%) считают, что самыми осведомлёнными в грамматике и правописании являются юристы, 44% респондентов уверены в компетентности журналистов.

Следом в рейтинге грамотности расположились врачи, инженеры и экономисты — в их лингвистических навыках не сомневаются 42, 32 и 29% россиян соответственно.

Грамотность блогеров отметили лишь 3% опрошенных.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали об итогах собеседования по русскому языку.