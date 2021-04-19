В России выявили 192 случая британского штамма коронавируса
- РИА Новости
«Мы выделили 192 образца британского штамма, 21 — южноафриканского и пока больше не обнаружили мутаций, уже описанных другими коллегами», — приводит её слова ТАСС.
Попова также заявила, что на территории страны фиксируется формирование сибирского и северо-западного вариантов инфекции.
Ранее сообщалось, что учёные из Великобритании и США не обнаружили изменений в течении вызываемого коронавирусом заболевания при инфицировании британским штаммом.