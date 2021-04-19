В России выявили 192 случая британского штамма коронавируса

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Более 190 случаев заболевания британским штаммом и свыше 20 — южноафриканским вариантом коронавируса выявлено в России по состоянию на 16 апреля. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на собрании отделения медицинских наук РАН.
В России выявили 192 случая британского штамма коронавируса
  • РИА Новости

«Мы выделили 192 образца британского штамма, 21 — южноафриканского и пока больше не обнаружили мутаций, уже описанных другими коллегами», — приводит её слова ТАСС.

Попова также заявила, что на территории страны фиксируется формирование сибирского и северо-западного вариантов инфекции.

Ранее сообщалось, что учёные из Великобритании и США не обнаружили изменений в течении вызываемого коронавирусом заболевания при инфицировании британским штаммом.

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