В России выявили 192 случая британского штамма коронавируса

Более 190 случаев заболевания британским штаммом и свыше 20 — южноафриканским вариантом коронавируса выявлено в России по состоянию на 16 апреля. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на собрании отделения медицинских наук РАН.

«Мы выделили 192 образца британского штамма, 21 — южноафриканского и пока больше не обнаружили мутаций, уже описанных другими коллегами», — приводит её слова ТАСС.

Попова также заявила, что на территории страны фиксируется формирование сибирского и северо-западного вариантов инфекции.

Ранее сообщалось, что учёные из Великобритании и США не обнаружили изменений в течении вызываемого коронавирусом заболевания при инфицировании британским штаммом.