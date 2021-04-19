В Союзе садоводов предложили продлить «водную амнистию»

Юрист Союза садоводов Динара Хакимова предложила продлить «водную амнистию».

Об этом сообщает «Парламентская газета».

С 2020 года стало обязательным лицензирование скважин для добычи воды, расположенных на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

Как заявила эксперт, механизм получения лицензии достаточно простой, но технические условия, предъявляемые к способу добычи воды, выполнить трудно. По словам Хакимовой, жёсткие требования предъявляются к воде, которая используется для хозяйственно-бытовых нужд, но для полива огородов и других нужд в СНТ может быть достаточно технической воды, требования для получения лицензии на которую мягче.

В общественной организации предложили Минприроды рассмотреть возможность разрешения для дачников добывать именно техническую воду.

«В ряде регионов так и делается, однако в любой момент к руководству СНТ может прийти проверка и спросить, почему они используют техническую воду и как они это делают. В старых дачных кооперативах скважины, как правило, добротные, их бурили профессионалы. Но и такие товарищества не застрахованы от гигантского штрафа», — пояснила Хакимова.

В общественной организации намерены поднять вопрос о лицензировании скважин на различных уровнях. Введение штрафов за отсутствие лицензии они предлагают отложить до 2024 года, то есть продлить «водную амнистию», которая действовала до 2020-го.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в компании «Ингосстрах» заявили о росте спроса на страхование загородных домов в пандемию.