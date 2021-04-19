В Ижевске в мае пройдёт полумарафон «ЗаБег»

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В Ижевске 30 мая пройдёт V Всероссийский полумарафон «ЗаБег Россия».
В Ижевске в мае пройдёт полумарафон «ЗаБег»
  • Pixabay

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта и молодёжной политики Удмуртии.

В забеге будут участвовать жители 85 городов по всей стране. Старт дадут одновременно в 11 часовых поясах России в 09:00. Таким образом хотят установить мировой рекорд.

Все участники получат на финише памятные медали.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», в 2021 году в Петербурге планируют провести 17 международных спортивных турниров. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

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