В Ижевске в мае пройдёт полумарафон «ЗаБег»

В Ижевске 30 мая пройдёт V Всероссийский полумарафон «ЗаБег Россия».

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта и молодёжной политики Удмуртии.

В забеге будут участвовать жители 85 городов по всей стране. Старт дадут одновременно в 11 часовых поясах России в 09:00. Таким образом хотят установить мировой рекорд.

Все участники получат на финише памятные медали.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», в 2021 году в Петербурге планируют провести 17 международных спортивных турниров. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.