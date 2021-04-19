В Томской области оценили паводковую ситуацию

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В понедельник, 19 апреля, в управлении МЧС по Томской области сообщили, что паводковая обстановка в регионе остаётся стабильной. Подтопленных населённых пунктов в регионе, по данным ведомства, нет.
В Томской области оценили паводковую ситуацию
  • © РИА Новости / Георгий Зимарев

Об этом сообщает vtomske.ru.

За сутки уровни воды в Оби повысились от 5 см в селе Каргасок Каргасокского района до 68 см в селе Молчаново Молчановского района, уточнили в ведомстве.

«Запасы до опасных отметок составляют от 204 см в селе Никольском Кривошеинского района до 766 см в селе Александровском Александровского района», — сообщили в МЧС.

Уровень воды в Томи в районе Лагерного сада за сутки повысился на 16 см и составляет 367 см при опасной отметке в 890 см. В районе речвокзала уровень воды увеличился на 10 см и составляет 349 см при опасной отметке в 750 см.

Спасатели призывают жителей не подходить близко к берегам рек.

Как ранее сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время совещания поручил правительству держать ситуацию с угрозой паводка под контролем. 

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