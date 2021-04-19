Юрист прокомментировала единовременную федеральную выплату ко Дню Победы

Партнёр управляющей компании PG Partners Светлана Петрикова рассказала о единовременной федеральной выплате ко Дню Победы.

«Единовременную федеральную выплату ко Дню Победы получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны. В 2021 году она составит 10 тыс. рублей. Деньги будут перечислены вместе с пенсией за май», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, также есть региональные выплаты ко Дню Победы, размер которых устанавливают местные органы власти.

«В среднем они составляют от 2 тыс. до 25 тыс. рублей. Доплаты положены ветеранам, блокадникам и труженикам тыла», — уточнила Петрикова.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с Nation News оценил изменение порядка установления социальных доплат к пенсии.