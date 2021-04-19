Юрист прокомментировала предстоящий пересчёт доплат к пенсии для ряда категорий граждан

Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская прокомментировала предстоящий пересчёт доплат к пенсии для ряда категорий граждан.

В частности, с 1 мая будут пересчитаны размеры доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации.

«Они получают ежемесячную доплату к пенсии за счёт взносов, которые платит работодатель. Право на такую доплату имеют пенсионеры при наличии выслуги в должности члена лётного экипажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин», — заявила Красовская в беседе с Life.ru.

По её словам, если человек уходит из профессии по состоянию здоровья, то всё равно может получать доплату — в случае, если стаж работы в соответствующей профессии не менее 20 лет у мужчин и 15 лет у женщин.

При этом человек должен выйти на пенсию с должности, дающей право на доплату.

«Также с 1 мая пересчитывают доплату пенсионерам, которые работали в отдельных категориях угольной промышленности. Право на неё имеют люди, трудившиеся в организациях этого профиля полный рабочий день», — сказала Красовская.

По её словам, если человек был занят на подземных и открытых горных работах по добыче угля и сланца и на строительстве шахт, то для получения выплаты нужно иметь не менее 25 лет стажа.

«Для представителей ведущих профессий отрасли (например, горнорабочих и забойщиков) достаточно отработать 20 лет», — добавила эксперт.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с Nation News оценил изменение порядка установления социальных доплат к пенсии.