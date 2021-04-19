Володин предложил Западу обеспокоиться судьбой Ассанжа и Сноудена

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин предложил политикам и деятелям культуры стран Запада, обеспокоенным соблюдением прав человека в России, сделать заявления в связи с ситуацией вокруг Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена.
Володин предложил Западу обеспокоиться судьбой Ассанжа и Сноудена
  • © РИА Новости

Об этом Володин написал в своём Telegram-канале.

По словам спикера Госдумы, в последние дни от президента США, западных политиков и ряда деятелей культуры прозвучали« заявления с обеспокоенностью соблюдением прав человека» в России.

«Эти люди, наверное, сильно заняты, возможно, у них не хватает времени, чтобы сделать заявления в связи с ситуацией вокруг Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена», — заявил Володин.

Он добавил, что Ассанж и Сноуден действовали «в интересах граждан всего мира», когда обнародовали информацию и выступили в защиту прав человека.

В октябре 2020 года Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.

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