Володин предложил Западу обеспокоиться судьбой Ассанжа и Сноудена
- © РИА Новости
Об этом Володин написал в своём Telegram-канале.
По словам спикера Госдумы, в последние дни от президента США, западных политиков и ряда деятелей культуры прозвучали« заявления с обеспокоенностью соблюдением прав человека» в России.
«Эти люди, наверное, сильно заняты, возможно, у них не хватает времени, чтобы сделать заявления в связи с ситуацией вокруг Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена», — заявил Володин.
Он добавил, что Ассанж и Сноуден действовали «в интересах граждан всего мира», когда обнародовали информацию и выступили в защиту прав человека.
В октябре 2020 года Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России.