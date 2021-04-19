«Коммерсантъ»: контроль над дорожными знаками вернут МВД

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, обязывающий власти всех уровней в России согласовывать установку дорожных знаков, светофоров, камер и нанесение разметки с МВД.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа.

Как отмечается, речь идёт о поправках к закону «Об организации дорожного движения».

По информации издания, одно из ключевых нововведений касается проектов организации дорожного движения (ПОДД). В соответствии с законопроектом, власти всех уровней будут обязаны согласовывать эти документы с подразделениями МВД — ГИБДД.

Уточняется, что данная процедура была исключена из полномочий ведомства в 2013 году.

К тому же предусматриваются два случая, когда ПОДД согласовывать не придётся: аварийно-восстановительные работы после ЧП и аварии, когда движение ограничивается на срок не более двух суток, и проведение массовых мероприятий на дорогах, если они длятся не более суток.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта появился новый дорожный знак, обозначающий камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения.

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