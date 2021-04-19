«Коммерсантъ»: контроль над дорожными знаками вернут МВД
Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа.
Как отмечается, речь идёт о поправках к закону «Об организации дорожного движения».
По информации издания, одно из ключевых нововведений касается проектов организации дорожного движения (ПОДД). В соответствии с законопроектом, власти всех уровней будут обязаны согласовывать эти документы с подразделениями МВД — ГИБДД.
Уточняется, что данная процедура была исключена из полномочий ведомства в 2013 году.
К тому же предусматриваются два случая, когда ПОДД согласовывать не придётся: аварийно-восстановительные работы после ЧП и аварии, когда движение ограничивается на срок не более двух суток, и проведение массовых мероприятий на дорогах, если они длятся не более суток.
Ранее сообщалось, что в России с 1 марта появился новый дорожный знак, обозначающий камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения.