Два человека пострадали при ДТП с автобусом на Сахалине
«Водитель, управляя автобусом, двигаясь по юго-западному объезду Южно-Сахалинска, не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу кювет», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, двое пассажиров пострадали, они госпитализированы в областную больницу.
Автобус перевозил пассажиров по маршруту Троицкое — Новотроицкое — Южно-Сахалинск.
Ранее стало известно, что на Марксистской улице автобус наехал на мачту освещения. В результате происшествия пострадали семь человек.