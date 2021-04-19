Два человека пострадали при ДТП с автобусом на Сахалине

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На трассе недалеко от Южно-Сахалинска рейсовый автобус с пассажирами съехал в кюве, два человека пострадали. Об этом проинформировали в областном управлении ГИБДД.

«Водитель, управляя автобусом, двигаясь по юго-западному объезду Южно-Сахалинска, не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу кювет», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, двое пассажиров пострадали, они госпитализированы в областную больницу.

Автобус перевозил пассажиров по маршруту Троицкое — Новотроицкое — Южно-Сахалинск.

Ранее стало известно, что на Марксистской улице автобус наехал на мачту освещения. В результате происшествия пострадали семь человек.

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