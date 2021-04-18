Три человека погибли при пожаре в доме в Пензенской области

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В Пензенской области в результате пожара в деревянном доме погибли три человека. Об этом проинформировали в региональном главке МЧС.

«В Пензенской области произошёл пожар в двухквартирном деревянном доме. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдались открытый огонь, обрушение кровли дома, горение надворных построек», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что на месте происшествия обнаружены тела трёх человек.

Пожар ликвидирован на площади 290 кв. м.

Ранее сообщалось, что семь частных жилых домов загорелись в Берёзовском городском округе Свердловской области.

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