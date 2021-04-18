В МЧС рассказали о нарушениях пожарной безопасности в России

Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России с начала 2021 года выявили более 200 тысяч нарушений обязательных требований пожарной безопасности, рассказали в пресс-службе ведомства.

«В первом квартале текущего года надзорными органами МЧС России проведено 25 тыс. плановых и 15 тыс. внеплановых выездных проверок, по результатам которых выявлено свыше 200 тыс. нарушений обязательных требований», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, основные нарушения связаны с неисправностью систем противопожарной автоматики, первичных средств пожаротушения, а также неудовлетворительным состоянием путей эвакуации.

В отношении виновных лиц, допустивших нарушения требований пожарной безопасности, составлено более 30 тысяч протоколов об административных правонарушениях.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что с начала 2021 года более 80 должностных лиц привлечены к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.