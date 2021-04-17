СК возбудил дело по факту жёсткой посадки Ми-2 в Краснодарском крае

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Уголовное дело возбуждено по факту жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Краснодарском крае в ходе выполнения авиационно-химических работ, сообщили в Московском управлении на транспорте СК России.
СК возбудил дело по факту жёсткой посадки Ми-2 в Краснодарском крае
  • © МЧС России

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в пресс-релизе.

В настоящее время криминалисты и следователи осматривают вертолёт, место крушения, а также изымают образцы топлива и техническую документацию.

В рамках расследования назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что пилот погиб в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Краснодарском крае.

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