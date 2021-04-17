РИА Новости: Новый российский БПЛА «Сириус» взлетит в 2022 году

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Создание первого опытного образца нового российского ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Сириус» будет завершено в 2022 году, тогда же начнутся его лётные испытания.
РИА Новости: Новый российский БПЛА «Сириус» взлетит в 2022 году
  • © Алексей Заквасин / RT

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что «Сириус» разрабатывается компанией «Кронштадт».

«Работы по созданию первого опытного образца ударного беспилотника «Сириус» планируется завершить в 2022 году. В том же году беспилотник выполнит первый полёт и начнется программа его лётных испытаний», — заявил источник.

Он отметил, что новый дрон получит более мощное вооружение, чем у аппаратов «Иноходец».

4 апреля сообщалось, что в Сирии прошли испытания уникальной технологии наведения новейших тактических ударных БПЛА «Иноходец».

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