РИА Новости: Новый российский БПЛА «Сириус» взлетит в 2022 году

Создание первого опытного образца нового российского ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Сириус» будет завершено в 2022 году, тогда же начнутся его лётные испытания.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что «Сириус» разрабатывается компанией «Кронштадт».

«Работы по созданию первого опытного образца ударного беспилотника «Сириус» планируется завершить в 2022 году. В том же году беспилотник выполнит первый полёт и начнется программа его лётных испытаний», — заявил источник.

Он отметил, что новый дрон получит более мощное вооружение, чем у аппаратов «Иноходец».

4 апреля сообщалось, что в Сирии прошли испытания уникальной технологии наведения новейших тактических ударных БПЛА «Иноходец».