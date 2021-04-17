Пожар на складе в Королёве локализован
Возгорание на складе в подмосковном Королёве локализовано пожарными, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
- РИА Новости
«В 00:20 — локализация пожара на площади 1000 кв. м», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на тушении пожара задействованы 31 единица техники, 90 человек.
Ранее стало известно, что на складе в подмосковном Королёве произошёл пожар.
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