Пожар на складе в Королёве локализован

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Возгорание на складе в подмосковном Королёве локализовано пожарными, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Пожар на складе в Королёве локализован
  • РИА Новости

«В 00:20 — локализация пожара на площади 1000 кв. м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на тушении пожара задействованы 31 единица техники, 90 человек.

Ранее стало известно, что на складе в подмосковном Королёве произошёл пожар.

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