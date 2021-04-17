Пожар на складе в Королёве локализован

Возгорание на складе в подмосковном Королёве локализовано пожарными, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

РИА Новости

«В 00:20 — локализация пожара на площади 1000 кв. м», — говорится в сообщении. Отмечается, что на тушении пожара задействованы 31 единица техники, 90 человек. Ранее стало известно, что на складе в подмосковном Королёве произошёл пожар.