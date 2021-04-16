Эксперт прокомментировал ситуацию с внешним туризмом

Президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, главный редактор сетевого издания «Живая карта» Олег Алексеев прокомментировал ситуацию с внешним туризмом.

«Надеемся на продолжение истории с возможным открытием чартеров в Египет. Турбизнес очень ждёт, конечно, этого. Но тут тоже надо понимать, что за пару дней чартер не поднимается, для этого нужна предварительная работа, некий промежуток времени должен пройти», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По его словам, туристы также очень ждут Грецию и Кипр.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса.