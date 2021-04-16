Музей «Парка Горького» подготовил программу ко Дням исторического и культурного наследия
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Гости парка смогут попробовать себя в роли дизайнера или реставратора на лекции по архитектурному скетчингу от Московской художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова.
Затем желающие смогут прослушать лекцию создателя проекта «История в кадрах» Петра Посмакова «Москва сквозь века: как изменился облик города?».
Музей «Парка Горького» в этот день будет открыт для бесплатного посещения.
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