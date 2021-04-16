Военнослужащие ЮВО провели cтрельбы из ЗРК С-300 в Астраханской области

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Личный состав зенитных ракетных подразделений военной базы Южного военного округа в Абхазии провёл подготовку к учениям в рамках полевого выезда в Астраханской области.
Военнослужащие ЮВО провели cтрельбы из ЗРК С-300 в Астраханской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Особым этапом подготовительной работы сил противовоздушной обороны являются тактические тренировки с выполнением боевых стрельб. Задачи отрабатывают с использованием ЗРК С-300, «Оса-АКМ», «Стрела-10» и «Игла».

Еженедельно во время тренировок военнослужащие отрабатывают навыки захвата, разведки, сопровождения условных мишеней в воздухе и их ликвидации электронными пусками.

В боевой подготовке участвуют около тысячи специалистов и более 300 единиц военной техники и вооружения.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что военнослужащие ЮВО приняли участие в учениях в Крыму.

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