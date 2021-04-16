Военнослужащие ЮВО провели cтрельбы из ЗРК С-300 в Астраханской области
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
Особым этапом подготовительной работы сил противовоздушной обороны являются тактические тренировки с выполнением боевых стрельб. Задачи отрабатывают с использованием ЗРК С-300, «Оса-АКМ», «Стрела-10» и «Игла».
Еженедельно во время тренировок военнослужащие отрабатывают навыки захвата, разведки, сопровождения условных мишеней в воздухе и их ликвидации электронными пусками.
В боевой подготовке участвуют около тысячи специалистов и более 300 единиц военной техники и вооружения.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что военнослужащие ЮВО приняли участие в учениях в Крыму.