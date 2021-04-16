Эксперт рассказал о перспективных технологиях для бюджетных автомобилей

Короткая ссылка
Автоэксперт Владимир Бахарев рассказал о перспективных технологиях для автомобилей бюджетного класса.
Эксперт рассказал о перспективных технологиях для бюджетных автомобилей
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

В беседе с Nation News он отметил, что из дорогого автопрома в бюджетную линию переходят функции, доказавшие свою необходимость. В качестве примера эксперт привёл климат-контроль и камеры заднего вида.

«Я думаю, что в ближайшем будущем в автомобили бюджетного класса также перейдут свет и системы корректировки света по горизонту. Ещё одним новшеством может стать проекция на лобовое стекло. Это недорогая функция и вполне доступная, тем более что массовый потребитель её уже освоил и понял её необходимость», — сказал Бахарев.

Он также выразил мнение, что в будущем автомобильная индустрия перейдёт на электрические или гибридные двигатели.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить