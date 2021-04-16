Эксперт рассказал о перспективных технологиях для бюджетных автомобилей

Автоэксперт Владимир Бахарев рассказал о перспективных технологиях для автомобилей бюджетного класса.

В беседе с Nation News он отметил, что из дорогого автопрома в бюджетную линию переходят функции, доказавшие свою необходимость. В качестве примера эксперт привёл климат-контроль и камеры заднего вида.

«Я думаю, что в ближайшем будущем в автомобили бюджетного класса также перейдут свет и системы корректировки света по горизонту. Ещё одним новшеством может стать проекция на лобовое стекло. Это недорогая функция и вполне доступная, тем более что массовый потребитель её уже освоил и понял её необходимость», — сказал Бахарев.

Он также выразил мнение, что в будущем автомобильная индустрия перейдёт на электрические или гибридные двигатели.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.