В московском районе Коптево на месте снесённого самостроя оборудовали зону отдыха
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в I квартале этого года было ликвидировано 476 незаконно возведённых объектов.
«К примеру, в жилом квартале в Коптеве на месте демонтированного самостроя организована современная зона для отдыха и прогулок с детьми. Здесь появились новые игровые и спортивные площадки, место для детских мастер-классов. Для проведения музыкальных и танцевальных представлений возведена сцена», — приводятся в материале слова Ефимова.
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