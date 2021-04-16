В московском районе Коптево на месте снесённого самостроя оборудовали зону отдыха

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В столичном районе Коптево на месте демонтированного самостроя оборудовали детскую площадку и сквер.
В московском районе Коптево на месте снесённого самостроя оборудовали зону отдыха
  • ©mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в I квартале этого года было ликвидировано 476 незаконно возведённых объектов.

«К примеру, в жилом квартале в Коптеве на месте демонтированного самостроя организована современная зона для отдыха и прогулок с детьми. Здесь появились новые игровые и спортивные площадки, место для детских мастер-классов. Для проведения музыкальных и танцевальных представлений возведена сцена», — приводятся в материале слова Ефимова.

Как ранее сообщала НСН, Шелепихинская набережная получила премию правительства Москвы 2020 года как лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.

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