Московский портал «Активный гражданин» открыл раздел для детей

Новый раздел для детей появился в проекте «Активный гражданин». Здесь можно смотреть и слушать рассказы и сказки в исполнении знаменитостей, найти комиксы и раскраски.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Проект «Активный гражданин» уже давно стал поистине народным, и мы приняли решение добавить развлекательный и познавательный контент и для наших маленьких горожан. Новый раздел «Активный гражданин» — детям» будет регулярно пополняться новыми сказками, комиксами и раскрасками», — рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Истории для детей читают знаменитые актёры, блогеры, телеведущие и журналисты.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН предложил ввести в школах уроки кибербезопасности.