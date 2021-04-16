Московский портал «Активный гражданин» открыл раздел для детей

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Новый раздел для детей появился в проекте «Активный гражданин». Здесь можно смотреть и слушать рассказы и сказки в исполнении знаменитостей, найти комиксы и раскраски.
Московский портал «Активный гражданин» открыл раздел для детей
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Проект «Активный гражданин» уже давно стал поистине народным, и мы приняли решение добавить развлекательный и познавательный контент и для наших маленьких горожан. Новый раздел «Активный гражданин» — детям» будет регулярно пополняться новыми сказками, комиксами и раскрасками», — рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Истории для детей читают знаменитые актёры, блогеры, телеведущие и журналисты.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН предложил ввести в школах уроки кибербезопасности.

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