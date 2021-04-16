В парке Северного речного вокзала построили зону отдыха с тремя бассейнами

В южной части набережной парка Северного речного вокзала оборудовали три бассейна и плавучий причал для маломерных судов.

Об этом сообщает kp.ru.

«Площадь всей зоны отдыха составляет более 4 тыс. кв. м, из них 3,5 тыс. занимает пляж с тремя бассейнами, обустроенный над водной поверхностью Химкинского водохранилища. Одновременно там смогут отдыхать до 200 человек», — сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

По его словам, все бассейны оснащены системой подогрева. Здесь будут стоять лежаки, пляжные диваны и зонтики. Зона отдыха будет работать только летом.

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