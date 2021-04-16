Эксперты оценили объёмы выпуска автомобилей в России с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
В марте выпущено 146 тыс. легковых машин (+32,3% по сравнению с мартом прошлого года).
Производство грузовых автомобилей в январе — марте оценивается в 38,5 тыс. единиц, что на 41,9% превышает показатель, зафиксированный годом ранее. В марте выпущено 17,6 тыс. грузовиков (+34,3%).
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.