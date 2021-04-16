В Совфеде предложили повысить штрафы за зацепинг

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Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый предложил повысить штрафы за зацепинг.
В Совфеде предложили повысить штрафы за зацепинг
  • Reuters

«Сейчас наказанием за зацепинг является штраф в 100 рублей или профилактическая беседа. Как в наше время это может остановить? Это даже не обсуждается», — заявил он на пресс-конференции в НСН.

По его словам, у законодателей были предложения повысить штраф до суммы от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей за первый факт, но в Госдуме они не были приняты.

«С инициативой выступала Мосгордума, но, как я понял, в Госдуме проект отклонили на основании того, что сейчас готовится новый Кодекс об административных правонарушениях», — пояснил Круглый.

Он добавил, что ситуация требует решения.

В марте сообщалось, что в Подмосковье подросток погиб на крыше электропоезда.

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