В Альянсе турагентств прокомментировали ситуацию с Египтом

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова прокомментировала ситуацию с Египтом.

«Египет станет полноценной альтернативой Турции в случае, если открыть прямой перелёт на курорты Египта, то есть если в Хургаду и Шарм-эш-Шейх можно будет прилететь, например, из Москвы, из Екатеринбурга, из Санкт-Петербурга, из Ростова прямыми рейсами», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, в целом туры в Египет востребованы среди жителей России.

Как отметила Осипова, это было одно из самых экономичных направлений.

«Кроме того, Египет многим россиянам, которые не имели возможности уйти летом в отпуск, давал возможность отдохнуть зимой», — добавила эксперт.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса.