Аэропорт Симферополь принял 15 млн пассажиров за три года

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Международный аэропорт Симферополь обслужил 15 млн пассажиров в новом терминале с момента его открытия три года назад.
Аэропорт Симферополь принял 15 млн пассажиров за три года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Международный аэропорт Симферополь обслужил 15 млн человек в новом пассажирском терминале с момента его открытия. Первый рейс аэровокзал принял 16 апреля 2018 года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что рекорд по обслуженным пассажирам в сутки установлен 15 августа 2020 года — 44,8 тыс. человек.

Как ранее сообщали «Известия», в Росавиации заявили о сокращении пассажиропотока в аэропортах Москвы в марте.

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