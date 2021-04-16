Аэропорт Симферополь принял 15 млн пассажиров за три года

Международный аэропорт Симферополь обслужил 15 млн пассажиров в новом терминале с момента его открытия три года назад.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Международный аэропорт Симферополь обслужил 15 млн человек в новом пассажирском терминале с момента его открытия. Первый рейс аэровокзал принял 16 апреля 2018 года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что рекорд по обслуженным пассажирам в сутки установлен 15 августа 2020 года — 44,8 тыс. человек.

Как ранее сообщали «Известия», в Росавиации заявили о сокращении пассажиропотока в аэропортах Москвы в марте.