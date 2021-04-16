В Оренбургской области 18,7 млрд рублей выделили на реализацию нацпроектов

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в ходе заседания Совета представительных органов муниципалитетов и городских округов при региональном заксобрании сообщил, что в регионе продолжается реализация национальных проектов.
В Оренбургской области 18,7 млрд рублей выделили на реализацию нацпроектов
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Глава региона заявил, что в Оренбуржье сделан новый шаг в развитии здравоохранения, образования, дорожной отрасли, модернизации коммунальной инфраструктуры.

В 2021 году финансирование нацпроектов в регионе увеличили, выделив 18,7 млрд рублей. В прошлом году на нацпроекты было направлено более 17 млрд рублей.

«Все эти средства должны быть использованы с максимальной отдачей. Люди должны видеть позитивные изменения. Депутатов я прошу проконтролировать реализацию первоочередных проектов на местах», — подчеркнул Денис Паслер.

Как ранее сообщал сайт «Янтарный край», в Калининградской области в 2021 году на мероприятия в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделили свыше 3 млрд рублей.

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