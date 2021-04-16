В Оренбургской области 18,7 млрд рублей выделили на реализацию нацпроектов
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Глава региона заявил, что в Оренбуржье сделан новый шаг в развитии здравоохранения, образования, дорожной отрасли, модернизации коммунальной инфраструктуры.
В 2021 году финансирование нацпроектов в регионе увеличили, выделив 18,7 млрд рублей. В прошлом году на нацпроекты было направлено более 17 млрд рублей.
«Все эти средства должны быть использованы с максимальной отдачей. Люди должны видеть позитивные изменения. Депутатов я прошу проконтролировать реализацию первоочередных проектов на местах», — подчеркнул Денис Паслер.
Как ранее сообщал сайт «Янтарный край», в Калининградской области в 2021 году на мероприятия в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделили свыше 3 млрд рублей.