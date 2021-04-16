В Москве открылся Координационный центр стационарного социального обслуживания

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об открытии единого Координационного центра стационарного социального обслуживания в столице.

Об этом сообщает «Москва 24».

Специалисты будут сопровождать клиента или его представителя на каждом из этапов сбора документов для переезда в дом-интернат и проживания в нём.

«Теперь претенденту на оказание социальной помощи в стационарной форме будет достаточно знать один номер телефона, чтобы получить исчерпывающую информацию по движению своего дела. Эксперты горячей линии расскажут о необходимых документах для оформления путёвки в дом-интернат и проинформируют о порядке действий при переезде в социальное учреждение», — пояснила Ракова.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Подмосковье запустили новый сервис для пожилых с напоминанием о вакцинации.