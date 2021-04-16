Аудиоподкасты со знаменитостями появились на платформах #Москвастобой и Russpass
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«В проекте участвуют 30 известных артистов, певцов и телеведущих — Николай Дроздов, Полина Гагарина, Валерий Сюткин и другие. Послушав их рассказы, можно открыть для себя новые интересные маршруты по городу. Подкасты будут размещаться еженедельно. Первые шесть выпусков уже опубликованы», — сказала Сергунина.
Как ранее сообщала НСН, российские артисты проведут онлайн-экскурсии в рамках проекта Открой#Моспром.