Снайперы ЗВО провели учения в Ленинградской области

Курсанты центра снайпинга Западного военного округа в ходе контрольных занятий на полигоне в Ленинградской области отработали поражение целей на дальностях до 1300 м.

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Об этом сообщает телеканал «Звезда». На учебных полях военнослужащие выполнили нормативы по занятию необорудованной позиции для стрельбы, определению исходных данных для выстрела, маскировке в различных условиях местности. Как передаёт ФАН, для выполнения задач применялись различные снайперские винтовки. Среди них были СВ-98 (калибр 7,62 мм), крупнокалиберные АСВК «Корд», а также бесшумные ВСС «Винторез». Ранее, по сообщениям Nation News, в Амурской области прошли учения артиллерийского соединения Восточного военного округа.