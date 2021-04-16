Снайперы ЗВО провели учения в Ленинградской области

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Курсанты центра снайпинга Западного военного округа в ходе контрольных занятий на полигоне в Ленинградской области отработали поражение целей на дальностях до 1300 м.
Снайперы ЗВО провели учения в Ленинградской области
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».

На учебных полях военнослужащие выполнили нормативы по занятию необорудованной позиции для стрельбы, определению исходных данных для выстрела, маскировке в различных условиях местности.

Как передаёт ФАН, для выполнения задач применялись различные снайперские винтовки. Среди них были СВ-98 (калибр 7,62 мм), крупнокалиберные АСВК «Корд», а также бесшумные ВСС «Винторез».

Ранее, по сообщениям Nation News, в Амурской области прошли учения артиллерийского соединения Восточного военного округа.

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