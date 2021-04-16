Снайперы ЗВО провели учения в Ленинградской области
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
На учебных полях военнослужащие выполнили нормативы по занятию необорудованной позиции для стрельбы, определению исходных данных для выстрела, маскировке в различных условиях местности.
Как передаёт ФАН, для выполнения задач применялись различные снайперские винтовки. Среди них были СВ-98 (калибр 7,62 мм), крупнокалиберные АСВК «Корд», а также бесшумные ВСС «Винторез».
Ранее, по сообщениям Nation News, в Амурской области прошли учения артиллерийского соединения Восточного военного округа.