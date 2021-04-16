Эксперт рассказал о бюджетных способах ремонта смартфона

Аналитик агентства TelecomDaily Илья Шатилин рассказал, что делать в случае возникновения внешних повреждений на модуле камеры смартфона.

В эфире радиостанции Sputnik он предложил вначале попробовать исправить ситуацию самостоятельно.

«Если какая-то очень маленькая царапина на камере, то её можно попробовать самостоятельно зашлифовать пастой ГОИ. Это такая зелёная паста, которая поставляется в виде бруска. Либо есть так называемое жидкое стекло. Оно предназначено для устранения маленьких царапин с экранов, но для стёкол камер тоже подойдёт. Эта смесь заполняет собой небольшие царапины и может улучшить состояние стекла», — объяснил он.

Однако Илья Шатилин признал, что без помощи профессионалов можно исправить только внешние проблемы. Если неисправность кроется внутри модуля камеры, то лучше обратиться в мастерскую.

Как ранее сообщала газета «Известия», продажи подержанных смартфонов в России выросли на 20% в I квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.