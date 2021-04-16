Два подмосковных университета вошли в рейтинг лучших технических вузов России

Два подмосковных вуза — Университет «Дубна» и Техуниверситет в Королёве — вошли в рейтинг лучших технических вузов страны, составленный агентством RAEX, рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Эксперты оценивали учреждения в двух сферах: в естественно-математической и инженерно-технической. Технологический университет занял 32-е место в инженерно-технической сфере, а Университет «Дубна» завоевал позиции сразу в двух категориях: занял 41-е место в естественно-математической сфере и 65-е место — в инженерной», — уточнила Каклюгина.

При составлении рейтинга эксперты оценивали три ключевые задачи вузов: востребованность выпускников на рынке труда, качество образования и научные результаты.

Ранее доцент факультета мировой политики МГУ Наталья Пискунова в беседе с Nation News оценила достижения российских вузов, вошедших в рейтинг QS World University Rankings by Subject.