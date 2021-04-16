Собянин предложил москвичам выбрать единый бренд для ярмарок и рынков

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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил придумать единый бренд для городских ярмарок и рынков. Голосование стартовало на портале «Активный гражданин».
Собянин предложил москвичам выбрать единый бренд для ярмарок и рынков
  • ©sobyanin.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на сайт мэра столицы.

Мэр отметил, что возрождение рыночной торговли в столице началось с ярмарок выходного дня. Когда стало понятно, что зимой на них торговать неудобно, стали открываться круглогодичные ярмарки.

Собянин также отметил, что многие ярмарки расположены на площадках фестивалей «Московские сезоны». Кроме того, идёт модернизация сельскохозяйственных рынков, построенных в советские годы.

«Поэтому предлагаю подумать над тем, чтобы дать нашим ярмаркам и рынкам единый бренд — собственное имя, по которому их будут узнавать москвичи и гости города», — написал он.

Как ранее сообщала «Вечерняя Москва», музей-заповедник «Мураново» проведёт 24 и 25 апреля праздник «День подмосковной усадьбы».

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