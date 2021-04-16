Арендаторы недвижимости в Москве смогут получить отсрочку платежей

Для арендаторов недвижимости в Москве подготовили новую меру поддержки. При продлении договоров они могут перенести срок предварительной платы за последние пять месяцев аренды до конца 2022 года.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Как сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, новая мера поддержки рассчитана на предпринимателей, которые планируют продлить аренду, а также на тех, кто уже сделал это в период с 5 марта прошлого года до 22 марта текущего года, но ещё не внёс обязательный платёж за последние пять месяцев.

«Получить отсрочку смогут 1,8 тыс. предпринимателей, срок действия договоров аренды которых уже истёк или завершится в 2021 году», — приводятся в материале слова Ефимова.

Он добавил, что обратиться за поддержкой можно до конца следующего года.

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